IWR Jagur Land Rover, la concessionaria per la lotta al tumore al seno

La svolta sostenibile è la maggiore sfida che il mondo dei motori è chiamato ad affrontare nei prossimi anni. Le case automobilistiche e le concessionarie più all’avanguardia, già da tempo si stanno adoperando per rispettare l’indicazione della Commissione Europea di arrivare allo stop alle vendite della auto a benzina e diesel per il 2035. Ma solo le realtà più all’avanguardia hanno scelto di mettere in pratica il significato di ‘sostenibilità’ a tutto tondo.

È il caso della concessionaria IWR Jaguar Land Rover di Roma che, dalle due sedi di via della Magliana 297 e di via Leonida Bissolati 70, ha deciso di rendersi punto di riferimento sostenibile per la città di Roma e non solo. “Sostenibilità artistica e sportiva – spiega l’amministratore delegato Valentina De Paolis -: abbiamo già organizzato e continueremo a organizzare tornei di golf, esposizioni di arte contemporanea, eventi di musica e culturali. Sono convinta che per cambiare la mentalità della nostra società, sia necessario mettere nuovamente ‘il bello’ al centro delle nostre vite. E gli appassionati di Jaguar e Land Rover, da questo punto di vista, sono decisamente esperti”.

Ma la sostenibilità che Valentina sta promuovendo è anche quella sociale e femminile. E parte dalla sua storia personale: “Come IWR Jaguar Land Rover di Roma, ho deciso di sposare la lotta al tumore al seno. Troppe di noi vengono colpite ogni anno ed è fondamentale sostenere la ricerca e la prevenzione, a livello di immagine, di finanziamenti ma anche dal punto di vista psicologico. Oggi si può guarire ed è fondamentale che questo messaggio arrivi a quante più donne possibile”. Circondata da giovani collaboratrici donne, Valentina guida il lavoro della concessionaria con sensibilità e consapevolezza che la vera rivoluzione la si conduce sradicando standard e stereotipi ma soprattutto sposando cause giuste e meritevoli. “Quando ho scoperto di avere un tumore, ho pensato subito al peggio. La parola cancro oggi è sinonimo di morte, ma non deve essere così. Bisogna informare, fare prevenzione, incentivare la ricerca. Bisogna che la nostra società diventi sostenibile anche su queste tematiche. Se vogliamo cambiare qualcosa, iniziamo a farlo nel nostro piccolo. Io lo faccio partendo dall’automobilismo”.