Robotaxi IONIQ5, elettrico e senza conducente

Dalla collaborazione tra Motional e Hyundai Motor Group nasce il Robotaxi IONIQ5. Basato sul modello completamente elettrico Hyundai IONIQ 5, lanciato in tutto il mondo nei mesi scorsi, il robotaxi IONIQ 5 è un veicolo autonomo di livello 4 SAE che può operare senza conducente. Si tratta di un robotaxi a zero emissioni e rappresenta la convergenza di elettrificazione e guida autonoma. Il robotaxi IONIQ 5 è anche il primo veicolo commerciale di Motional, che inizierà a trasportare passeggeri a partire dal 2023 attraverso una partnership con Lyft.

Il robotaxi IONIQ 5 presenta un design che lo rende riconoscibile, con l'insieme di sensori ben visibile all'esterno, il che permette di distinguere facilmente il robotaxi dai veicoli non a guida autonoma. Il robotaxi ha più di 30 sensori, per una combinazione di telecamere, radar e lidar, che forniscono una completa percezione a 360 gradi, immagini ad alta risoluzione e rilevamento di oggetti a lunghissimo raggio per un funzionamento autonomo sicuro in diversi ambienti di guida. Il robotaxi sarà equipaggiato con la tecnologia senza conducente di Motional, che include sistemi avanzati che consentono al veicolo di guidare in sicurezza in situazioni impegnative e complesse.

Basato sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP), la piattaforma dedicata ai veicoli elettrici a batteria (BEV) di Hyundai Motor Group, l'ambiente interno del robotaxi IONIQ 5 offre ai passeggeri un luogo spazioso e confortevole in cui lavorare, rilassarsi o socializzare durante il viaggio senza conducente. Gli interni saranno inoltre caratterizzati da una serie di interfacce incentrate sui passeggeri per consentire loro di interagire in modo intuitivo con il veicolo durante il percorso, come ad esempio dando indicazioni al robotaxi di fare una tappa aggiuntiva. Motional e Hyundai Motor Group presenteranno per la prima volta al pubblico i robotaxi IONIQ 5 nell'ambito dell'IAA Mobility di Monaco, in programma dal 7 al 12 settembre.