Dodge Charger, in vendita il General Lee di Hazzard

Direttamente dal telefilm 'Hazzard' arriva la Dodge Charger del 1969 messa di recente all'asta.



Utilizzata dalla Warner Brothers per promuovere il programma televisivo, il cui titolo originale era 'Dukes of Hazzard', è firmata dalle star della serie John Schneider, Tom Wopat, Catherine Bach, James Best, Ben Jones e altri membri del cast.

L'esemplare è una delle 12 auto utilizzate in occasione di eventi dal vivo negli Stati Uniti e in Canada.

L'auto all'asta non è mai apparsa direttamente sullo schermo nella serie, nota per utilizzato durante le riprese numerose Dodge Chargers, molte delle quali andate distrutte o rese inutilizzabili dalle 'imprese' dei 'fratelli Dukes' durante la serie di 147 episodi. La vettura è però identica a quella apparsa in televisione, compreso il numero 01 sulla fiancata e il bull bar all'anteriore. Sotto al cofano c'è un possente motore V8 da 6,3 litri da 329 CV. L'esemplare ha percorso meno di 25 mila chilometri e negli ultimi 20 anni è stato utilizzato solo per alcuni eventi, quando non esposto in un museo.