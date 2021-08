Nuova ordinanza a Firenze per obbligo casco in monopattino

A Firenze obbligo del casco per i monopattini dall'1 dicembre. È quanto prevede una nuova ordinanza sulla sicurezza stradale, presentata dal sindaco Dario Nardella e dall'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti a Palazzo Vecchio. L'obbligo scatterà da dicembre per dare il tempo alle società di sharing di mettersi in regola. Già a febbraio scorso Palazzo Vecchio aveva adottato un'ordinanza per il casco obbligatorio, poi annullata dal Tar.

"Ci sono già molte città in Europa - ha detto Nardella - dove sono in servizio monopattini con l'apposito contenitore per i caschi usa e getta. Oltre a questo lanciamo una campagna di sensibilizzazione che avrà al centro un incentivo economico con un bonus per l'acquisto del casco: non dobbiamo limitarci solo alle regole ma vogliamo incentivare le persone a usare il casco.

Speriamo di poter soddisfare 1000 richieste e riuscire a coprire tutto il costo".