Lamborghini, record e primati dalla pista allo spazio

Dalla 24 Ore di Daytona ad Alexa, passando le ricerche sul carbonio nello spazio. Sono molti i record e i primati recenti che Automobili Lamborghini ha raggiunto, nei contesti e nelle situazioni più differenti, dalle vittorie conquistate sulle piste ai 'viaggi' nello spazio di alcuni componenti, passando anche dal trasporto urgente di organi. E' un primato anche quello che ha permesso alla casa automobilistica bolognese di attestarsi come prima azienda automotive CO2 neutrale, dal 2015.

Per cominciare dalle competizioni, Lamborghini è l’unico costruttore ad aver vinto per tre volte consecutive la 24 Ore di Daytona in classe GTD. Se Da anni le vetture Lamborghini corrono con successo nei più prestigiosi campionati internazionali riservati a vetture GT3, il primato di Automobili Lamborghini come costruttore è quello di aver vinto nel 2018, 2019 e 2020 la 24 Ore di Daytona. La Casa di Sant’Agata Bolognese è stata l’unica casa automobilistica, a livello mondiale, ad aver vinto per tre anni consecutivi la prestigiosa gara di endurance americana. Lamborghini è anche l’unico costruttore ad aver vinto per due volte consecutive, nel 2018 e nel 2019, sia la 24h di Daytona che la 12h di Sebring, gare che insieme formano la leggendaria 36 Ore della Florida.

A marzo 2021, con una velocità massima di 298 km/h e una velocità media con partenza da fermo di 114 km/h sui 1000 metri, il Super SUV Lamborghini Urus ha invece raggiunto il record di velocità sul ghiaccio del lago Baikal in Russia durante i Days of Speed, record riconosciuto ufficialmente dalla RAF, la Federazione Russa dell’Automobile riconosciuta dalla FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile). Urus è stato anche il primo Suv con i cerchi fino a 23’’. Tutt'altro record, quello di dicembre 2020, quando la Huracán Polizia è stata utilizzata per il trasporto urgente di un rene, destinato al trapianto. Nel caso specifico, il rene è stato prelevato e trasportato da Padova al Policlinico Gemelli di Roma. Il tragitto, lungo 489 chilometri, è stato coperto dagli uomini in divisa in poco più di due ore, alla velocità media di 233 km/h.

In quanto a tecnologia, Automobili Lamborghini è stata la prima casa automobilistica a introdurre un sistema completo di controllo integrato con Amazon Alexa, mentre sul fronte dell'attenzione all'ambiente, Lamborghini è stata la prima azienda automotive CO2 neutrale certificata da DNV dal 2015. Prima, la casa si Sant'Agato Bolognese, è stata anche nell'avviare ricerche sui materiali in carbonio nello spazio, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ISS. Il 2 novembre 2019 avviene il lancio del vettore Northrop Grumman Antares dalla Wallops Flight Facility in Virginia, con la missione di portare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) un set di campioni di materiale composito realizzati da Automobili Lamborghini.