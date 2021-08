Hyundai Kona Electric, 3 giorni di test drive per scoprirla

Un test drive a bordo della nuova Kona Electric per capire la nuova mobilità. L'iniziativa è quella organizzata da Hyundai con laHyundai Electric Driving Experience, ovvero un long test drive su Kona Electric grazie al quale è possibile guidare il modello nella versione con batteria da 64 kWh. L'iniziativa è in vigore fino al 31 dicembre 2021 e consente di mettersi al volante del B-SUV a zero emissioni per la durata di tre giorni, in modo da poter scoprire in prima persona le doti del SUV elettrico e la sua autonomia, dichiarata fino a 484 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 660 km nel ciclo urbano.

Per aderire al programma è possibile prenotarsi attraverso gli showroom Hyundai oppure direttamente online sul sito Hyundai.it scegliendo fino a 3 giorni di test drive e il concessionario Hyundai di riferimento. Una volta completata la procedura inserendo i dati personali, una mail riepilogativa consentirà di confermare la prenotazione e lo showroom selezionato contatterà l'utente per definire insieme i dettagli per il ritiro e la riconsegna di Nuova Kona Electric. Tutte le vetture saranno inoltre fornite di cavo per la ricarica e Card Charge MyHyundai, che consente di ricaricare comodamente alle colonnine dei principali operatori e a tariffe agevolate.

Nuova Kona Electric offre due diversi powertrain elettrici a zero emissioni: la versione con batteria da 64 kWh è dotata di un motore elettrico da 204 CV (150 kW) di potenza massima, che permette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. La versione standard ha una batteria da 39,2 kWh e un motore da 136 CV (100 kW), garantendo uno 0-100 km/h in 9,9 secondi. Entrambe le versioni sprigionano 395 Nm di coppia immediata, rendendo Nuova KONA Electric divertente da guidare grazie ad una piena potenza disponibile all'istante.