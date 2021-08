Fiat Professional nuovo Ducato al Caravan Salon Düsseldorf

Fiat Professional ha presentato alla 60esima edizione del Caravan Salon di Düsseldorf l'ultima generazione del Ducato, un modello che vanta 40 anni di successi nel settore dei veicoli da campeggio e per il tempo libero, e che ha conquistato prestigiosi riconoscimenti come 'Best Seller' europeo 2020 dei veicoli commerciali leggeri e 'Miglior Base per i Camper' per 13 anni consecutivi.



In occasione dell'importante rassegna tedesca Fiat Professional ha allestito uno stand fortemente evocativo e improntato al tema 'From past to the future: Ducato always leader' con una linea di comunicazione che rispecchia il cammino fin qui percorso. L'elemento 'passato' era rappresentato nell'allestimento dai fondali che riproducono le caratteristiche volte reticolate del famoso Palazzo di Torino Esposizioni al Valentino, dove negli Anni 70 si tenne anche Caravan Europa, una delle prime fiere di settore dell'epoca in cui debuttò il Ducato in versione camper.

L'elemento 'futuro' è invece rappresentato dal Nuovo Ducato stesso e dalle sue importanti novità tecnologiche. Esposto in due esemplari, i visitatori hanno potuto approfondire lo studio nei minimi dettagli anche attraverso la virtual show room (https://www.fiatcamper.com/it/virtual-showroom) che, partendo dalla dimensione fisica e locale (Torino Esposizioni), arriva a quella digitale e globale, fruibile da utenti dislocati in qualsiasi parte del mondo.

"Il mondo dei veicoli commerciali sta affrontando una nuova sfida - ha sottolineato Eric Laforge, head of LCV enlarged Europe di Stellantis - che permetterà ai clienti di partecipare ai successi dei prodotti del nostro brand, comodamente da casa grazie all'evoluzione tecnologica che la nostra azienda, Stellantis, ha intrapreso anche nel settore degli eventi e delle fiere".

Progettato insieme allo Studio Navone Associati di Milano, il Virtual Showroom di Fiat Professional for Recreational Vehicles è un ambiente 3D in cui si propone al cliente un'esperienza che riproduce le sensazioni di una visita presso una location fisica. L'inedita piattaforma è stata realizzata dal competence center virtual and augmented reality del Global ICT&Digital di Stellantis.

Si tratta del centro di competenza eccezionale che, grazie al proprio know-how, ha prodotto negli ultimi anni importanti applicazioni innovative in diversi ambiti aziendali, tra cui le sale di realtà virtuale per la progettazione in 3D di nuovi veicoli; i laboratori per la verifica in 3D delle nuove linee di produzione; le applicazioni di realtà aumentata e di visualizzazione tridimensionale per sales & marketing.

"Le tecnologie di Virtual & Augmented Reality - ha detto Gilberto Ceresa, chief information officer, responsabile della global convergence ICT&Digital di Stellantis - sono tra le componenti che abilitano la digital transformation e su cui abbiamo investito anche in termini di competenze interne per favorire l' evoluzione dei nostri processi interni e soprattutto per migliorare l'esperienza di acquisto dei nostri clienti, in particolare in questo caso per gli appassionati di camper".