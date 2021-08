Ferrari, progetto di formazione per bambini e adolescenti

Ferrari supporta per il secondo anno 'Arcipelago Educativo', il programma di Fondazione Agnelli e Save the Children che offre a circa 200 bambini e adolescenti della comunità locale, un percorso formativo innovativo per contrastare la perdita di apprendimento e di motivazione allo studio, favorendo così la ripresa del nuovo anno scolastico.

Obiettivo del progetto, introdotto con successo lo scorso anno nelle scuole del territorio, è favorire il benessere psico-sociale degli studenti, consolidare e recuperare le competenze di base e trasversali, migliorando allo stesso tempo la loro relazionalità e il clima educativo in famiglia. Gli incontri, rivolti agli studenti del quinto anno della scuola primaria e del terzio anno della scuola secondaria di primo grado, si terranno nelle prime due settimane di settembre in sette centri nei Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine e Castelnuovo Rangone, che hanno aderito all'iniziativa. Nello stesso periodo anche gli educatori, appartenenti ai Gruppi educativi territoriali (Get), seguiranno un corso di formazione online per approfondimenti metodologici e per condividere pratiche sperimentate di una didattica inclusiva e partecipativa.