Cupra, alla Milano Design Week tra innovazione e stile

Per la Milano Design Week 2021, Cupra si presenterà in città con la sua interpretazione di 'Forms of Living', tema di questa edizione della manifestazione internazionale. Il marchio catalano ha previsto una serie di attività dedicate ai concetti di sostenibilità, stile e innovazione. In particolare nella cornice della Fonderia Napoleonica Eugenia del distretto Isola, nel cuore di Milano, è prevista la Cupra LIFEPLACE, ovvero un'esperienza multisensoriale che porterà alla scoperta dello spirito, la filosofia, gli stilemi e il DNA di Cupra. Per realizzare la sua 'esperienza immersa', Cupra ha selezionato alcuni partner e dato vita a nuove collaborazioni realizzate ad hoc per l'occasione per aprirsi al pubblico della Design Week e raccontare la propria visione.

Tra le collaborazioni c'è quella con la start up creativa italo-inglese REALITY IS_, il cui coinvolgimento ha portato allo sviluppo e alla realizzazione di questa Immersive Experience. Il pubblico presente avrà modo di vivere in prima persona un vero e proprio viaggio all'interno nel marchio, attraverso una combinazione di scenari fisici e proiezioni che daranno vita ad un racconto per suggestioni che partendo dalle origini di Cupra porta alla sua visione di un futuro 'human-centered'.

Contemporaneamente, il noto studio di architettura M+S Lab presenterà al Cupra LIFEPLACE un nuovo oggetto di luce Light Code 01 creato in esclusiva e ispirato al DNA di Cupra.

Dal 5 all'8 settembre alle ore 17, lo spazio Cupra LIFEPLACE ospiterà diversi Special Talks in collaborazione con Inès Makula & Camilla Scassellati Sforzolini, le fondatrici del podcast Made IT, uno dei principali podcast italiani di imprenditoria, che modereranno una serie di momenti di condivisione su temi legati a design, sostenibilità, innovazione ed elettrificazione, che vedranno coinvolti nomi rilevanti accanto al management del brand.

Tutti gli appuntamenti in calendario sono disponibili su www.cupraofficial.it, dove sarà possibile prenotare la propria partecipazione come pubblico. Per vivere un'esperienza completa del brand, anche l'aperitivo, accompagnato dal DJ set di Mike Dem, produttore musicale, discografico, dj e imprenditore italiano, sarà ispirato al mondo Cupra.