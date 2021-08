Cina: Hainan, prova su strada veicolo guida autonoma

La provincia insulare tropicale cinese di Hainan ha rilasciato una licenza per il collaudo di un veicolo a guida autonoma su alcune strade pubbliche.

Secondo il dipartimento provinciale per l'industria e l'informatica, la prima targa di prova su strada della provincia insulare è stata concessa alla E-HS3, un modello tutto elettrico prodotto da Hongqi, l'iconico marchio di berline di proprietà del leader automobilistico cinese Faw Group.

Il veicolo è dotato di quattro radar laser, una telecamera intelligente, cinque radar a onde millimetriche nonché di molteplici sensori ad alta precisione, in grado di rilevare qualsiasi elemento, compresi i pedoni a oltre 200 metri di distanza nello spazio circostante al veicolo.

La licenza di prova su strada è stata concessa dopo molteplici revisioni da parte del gruppo di lavoro provinciale dedicato congiunto per il collaudo di veicoli intelligenti e la gestione delle applicazioni dimostrative ed è stata approvata dal dipartimento di polizia stradale della città di Qionghai.

Ma Yingbin, direttore generale di Hainan Tropical Automobile Test Co. Ltd., ha spiegato che le parti elettroniche dei veicoli a nuova energia (Nev) devono essere in grado di resistere al calore elevato, all'umidità e alla corrosione nella regione tropicale.

Lui ha inoltre precisato che la licenza di prova su strada è stata rilasciata dopo che il veicolo ha completato i test in un'area di prova circoscritta e che questo deve accumulare un chilometraggio di prova pari a 10.000 km su strade pubbliche prima di passare ai test su una sezione di superstrada.

Hainan ha approvato l'uso di diverse strade pubbliche per il collaudo di veicoli a guida autonoma per una lunghezza totale di 129,2 km, che interessa le città di Haikou, Sanya, Wenchang e Qionghai. Una sezione della G9812 Haikou-Qionghai Expressway è stata designata invece per i test autostradali.