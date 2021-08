Tre patenti false ma mai fatto esame guida, denunciato

Scoperto con droga e tre patenti false, intestate a suo nome pur non avendo mai conseguito il titolo di guida. Così i carabinieri hanno denunciato a Prato un 27enne di origini calabresi residente a Carmignano. Lo hanno fermato in località Seano giovedì sera con circa 5 grammi tra hashish e marijuana. La perquisizione è stata estesa all'abitazione dell'uomo dove i militari hanno trovato altro stupefacente e una serie di vasi con semi per la coltivazione casalinga della marijuana, oltre a lampade alogene per l'illuminazione artificiale. La droga sarebbe stata destinata allo spaccio a Carmignano. Attenzione investigativa pure per le tre patenti di guida false. I carabinieri appureranno come il 27enne sia riuscito a entrare in possesso di documenti falsi.

L'uomo è stato denunciato: dovrà dunque rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e di possesso di documenti contraffatti.