Hyundai, 17 premi ai 'Red Dot Awards 2021'

Hyundai ha conquistato 17 premi di design, tra cui due 'Best of Best' e 15 'Winner', in occasione del 'Red Dot Award: Brands & Communication Design 2021', ospitato dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Germania.

Red Dot ha riconosciuto la campagna tecnologica di Hyundai "Little Big e-Motion" come 'Best of Best' nella categoria Film & Animation. Il video della campagna mostra come una minicar elettrica equipaggiata con la tecnologia Emotion Adaptive Vehicle Control (EAVC) aiuta i pazienti più giovani a spostarsi per i trattamenti dal letto d'ospedale agli ambulatori. Il video ha anche ricevuto un silver award al New York Festival Advertising Award 2021.

Red Dot ha anche premiato come 'Best of Best' il design del tema "Hyundai EV Infotainment System - Jong-e" applicato a Ioniq 5, nella categoria Interface & User Experience, primo successo del brand in questa divisione. L'interfaccia utente Jong-e1 del sistema infotelematico di Ioniq 5 offre diverse impostazioni per l'ambiente interno, come colori morbidi, delicati o vivaci, con elementi di design parametrici a pixel come quelli utilizzati per i fanali anteriori e posteriori del modello. Il sistema di infotainment incarna il concetto ecologico del crossover elettrico e l'identità del brand Hyundai.

Inoltre, Hyundai ha riaffermato la sua leadership nel design del brand e della comunicazione ottenendo 15 premi 'Winner' in sette categorie: Film & Animation, Interface & User Experience, Spatial Communication, Apps, Advertising, Online, e Digital Solutions.

I riconoscimenti nella categoria Film & Animation includono il video della campagna "This is Us", dove sono in mostra le speranze e la solidarietà per superare il Covid-19.

A vincere nella categoria Interface & User Experience sono stati lo "Hyundai Infotainment System-Aqua Theme Design" e la piattaforma per smart TV "Channel Hyundai". I riconoscimenti ottenuti nella categoria Apps hanno incluso "Channel Hyundai", l'applicazione di connettività "Hyundai Bluelink", e "My Genesis" del brand Genesis, l'applicazione personalizzata per lifestyle e servizi mobile. Il Red Dot Award è il secondo premio globale di design che ha premiato i progetti "Hyundai Infotainment System-Aqua Theme Design", "Channel Hyundai" e "Bluelink", dopo i riconoscimenti all'iF Design Award 2021.

"Channel Hyundai" ha inoltre vinto in quattro diverse categorie Red Dot, tra cui Interface & User Experience Design, Apps, Online, e Digital Solution.