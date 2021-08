Auto: da GeicoTaikisha 50 milioni per verniciatura zero Co2

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Il produttore di impianti per la verniciatura di auto GeicoTaikisha, con sede a Cinisello Balsamo (Milano) investirà quasi 50 milioni di euro per realizzare il primo impianto a zero emissioni di C02. Lo ha detto il presidente e amministratore delegato Daryush Arabnia, indicando il progetto 'Co2 free day', con la "tappa di non ritorno" fissata per il 16 giugno 2027, ossia con 3 anni di anticipo rispetto alle scadenze previste dagli Sdgs dell'Agenda 2030 dell'Onu. La data del 2027 - spiegano a Cinisello Balsamo - è stata scelta proprio per "consentire alle case produttrici di installare i nuovi sistemi di verniciatura sostenibili entro il 2030". (ANSA).