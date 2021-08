Ford trasforma auto da corsa virtuale P1 in simulatore gioco

L'Ovale Blu trasforma l'auto da corsa virtuale P1 in un entusiasmante simulatore di gioco e lancia il progetto Supervan a Gamescom 2021. Alla fine del 2020, la squadra di eSports di Ford Team Fordzilla ha presentato un modello in scala reale dell'auto da corsa virtuale P1, progettata dalla community dei gamers, in collaborazione, per la prima volta, con una casa automobilistica. Ora, Ford dà ai gamers la possibilità di mettersi realmente al volante e scendere in pista, trasformando il race car in un simulatore dalle prestazioni entusiasmanti.

Il P1 racer, completo di una nuova fluorescente livrea ispirata ai videogiochi, è alimentato da una workstation HP Z4 con i giocatori che controllano il gioco tramite volante e pedali integrati. Le luci si accendono durante il tempo di gara mentre i gruppi ottici posteriori si sincronizzano con le frenate effettuate durante il gioco, per attrarre l'attenzione degli spettatori che assistono all'esterno.

È prevista anche la stimolazione sonora, con un sistema audio integrato, che trasmette al pilota un sound design realistico e personalizzato per portare l'esperienza di gioco all'interno del simulatore P1 racer a un livello completamente nuovo.

Dopo il successo del progetto P1, Team Fordzilla sta ora lanciando anche una Season 2 e lavorerà in sinergia con la gaming community e i designer Ford per creare un nuovo Supervan.

Ford ha una lunga tradizione nella costruzione di Supervan ispirati alle corse basati sui suoi modelli Transit, con la prima apparizione che risale a 50 anni fa, nel 1971. Il nuovo Supervan Vision Concept rappresenterà un modello dalle prestazioni estreme dei futuri furgoni Transit e porterà la storia dei Supervan in una nuova dimensione.

Il progetto seguirà lo stesso format utilizzato per la creazione di P1, con i giocatori invitati a votare i diversi elementi del design del futuro Supervan. Il via a questo nuovo progetto verrà dato durante il liveshow del Team Fordzilla a Gamescom 2021. Agli spettatori verrà chiesto di esprimere una preferenza tra un veicolo da pista o da off-road. Il Gamescom 2021 prenderà il via oggi e terminerà venerdì 27 agosto. E' possibile assistere al liveshow del Team Fordzilla questa sera alle 22 sul canale twitch.tv/teamfordzilla. Il liveshow sarà anche trasmesso in streaming su Twitter.com/teamfordzilla. Gli spettatori avranno la possibilità di vincere una Mustang Mach-E GT in prova per 3 mesi durante lo spettacolo.