Benzina, prezzo in calo a 1,652 euro con primo controesodo

Scendono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo le rilevazioni del Mise sulla settimana appena trascorsa, la benzina in modalità self service costa in media 1,652 euro al litro, in calo di 3,7 centesimi rispetto alla precedente rilevazione. Per il diesel la media nazionale è di 1,503 euro al litro, con un ribasso di 4,3 centesimi.

Entrambi i carburanti erano in calo anche nei dati della scorsa settimana.

"Una buona notizia. - commenta in una nota l'Unione nazionale consumatori - Nessuna speculazione sul primo controesodo".