Land Rover Defender 8 posti 'avvistato' su strade tedesche

Il nuovo Land Rover Defender 130 in versione extralarge sembra stia per diventare una realtà. Il modello a passo lungo, pronto ad ospitare 8 occupanti, è stato avvistato in versione camuffata in bianco e nero con ruote e finestrini scuri, sulle strade tedesche.

Destinato ad essere lanciato all'inizio del 2022, - si legge su Autoexpress - il suv Defender 130 è caratterizzato da un passo allungato e porte posteriori più lunghe.

Lungo circa 5,1 metri, il Defender 130 sarebbe più lungo del 110 di 342 mm e circa 227 mm più lungo del suo rivale più vicino, la Mercedes-Benz Classe G.

Sotto il cofano del prototipo c'è l'ultima benzina mild-hybrid 3.0 litri a sei cilindri in linea della Land Rover. Stando ad indiscrezioni, dopo il Defender 130, Land Rover sta pensando ad una versione pick-up che dovrebbe svilupparsi sulla stessa piattaforma extra-lunga.