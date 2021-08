Cina, numeri record per il mercato dell'autonoleggio

Il mercato cinese del noleggio auto sta per entrare in un periodo di rapida crescita e il prossimo anno raggiungerà i 100 miliardi di yuan (circa 15,39 miliardi di dollari), secondo un resoconto del fornitore di servizi di analisi dei dati Internet Analysys.

Il mercato abbraccerà lo sviluppo ad alta velocità dopo il riassetto dell'industria del noleggio auto dei precedenti cinque o sei anni.

Nel 2021, l'industria ha osservato che alcune società di noleggio auto con un elevato grado di competitività, tra cui China Auto Rental e eHi, hanno rilevato la quota maggiore del mercato.

Stando ai dati, nel 2020 c'erano 418 milioni di cinesi con una patente di guida, ma nello stesso anno è stato registrato un possesso di soli 244 milioni di auto private. Poiché il numero di conducenti regolari senza un'auto privata è aumentato notevolmente, è emersa una grande quantità di clienti per il mercato del noleggio auto.

Grazie alle politiche favorevoli e al consumo crescente, la domanda di noleggio del Paese si sta espandendo costantemente, da quanto si legge nel resoconto. (XINHUA)