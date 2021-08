Tesla Model Y, al via il 'tour' tutto italiano

E' cominciato il 'tour' tutto italiano per Tesla Model Y. La nuova arrivata della casa è sbarcata in Italia per una serie di appuntamenti durante i quali il pubblico potrà osservarla dal vivo, già a partire da questa settimana, al Tesla Store di Milano in piazza Game Aulenti, dove la Model Y è arrivata nei giorni scorsi. Le tappe successive del 'tour' sono quelle in programma a Padova dal 20 agosto, Roma dal 24 agosto, Milano Linate dal 26 agosto, Bologna dal 27 agosto, Torino dal 28 agosto, Brescia dal 30 agosto e Bolzano dal 1 settembre.



Il SUV di medie dimensioni completamente elettrico è stato progettato per la massima versatilità e consente 507 km di autonomia nel ciclo WLTP. Sul fronte delle prestazioni, l'accelerazione da 0 a 100 km/h si raggiunge in 5 secondi, mentre lo spazio interno consente grandi possibilità di carico e l'abitacolo, tra le altre cose, è dotato di un filtro dell'aria HEPA di grado medico. Così come Model 3, Model Y non richiede chiavi, ma si connette allo smartphone e con un touchscreen da 15 pollici consente tutti i controlli dell'auto. Model Y si connette anche con l'app Tesla per funzioni come lo sblocco remoto, il precondizionamento da remoto, il rilevamento della posizione, la modalità limite di velocità e altro.

Model Y è anche compatibile con l'attuale rete di ricarica di oltre 6000 Supercharger Tesla in tutta Europa, così come i nuovi Supercharger V3, che possono ricaricare a velocità di picco fino a 1600 kw all'ora. Come con tutte le Tesla, Model Y accede nel tempo agli aggiornamenti software via etere.