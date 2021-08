Škoda Octavia vRS, dieci anni fa il record a Bonneville

Dieci anni fa una Škoda Octavia vRS appositamente preparata ha raggiunto la velocità record di 365 km/h a Bonneville, nello Utah. Il vecchio modello della casa boema, grazie a quell'impresa, si è attestata come la più veloce Škoda mai realizzata. Proprio nei mesi scorsi la Octavia da record è stata restaurata in occasione del decimo anniversario e portata su una pista ad alta velocità. La speciale 'Bonneville' era basata su una Škoda Octavia vrs 2.0 TSI anche se aveva ricevuto una serie di modifiche consentite dai regolamenti della Southern California Timing Association.



Tra le modifiche principali effettuate sulla Škoda da record, il sistema di iniezione modificato che forniva più carburante al motore, un sistema di raffreddamento aggiornato con un radiatore da 10 litri, un nuovo turbocompressore Garett con più pressione e una trasmissione a ingranaggi più lunghi presa in prestito da una Octavia Greenline. Secondo Škoda, il motore 2.0 litri TSI è riuscito a raggiungere la potenza di 600 CV. Le ruote sono state modificate con coperture aerodinamiche e pneumatici speciali Goodyear, mentre i freni sono stati rimossi del tutto a favore di un paracadute per la frenata sulla superficie salina di Bonneville.

L'obiettivo originale per Škoda UK era quello di superare la barriera delle 200 mph (322 km/h), ovvero molto molto più delle 149 mph (240 km/h) di velocità massima della vettura di produzione. Con il giornalista Richard Meaden al volante, la 'speciale Bonneville' ha infranto le aspettative di Škoda, raggiungendo una media di 227,080 mph (365 km/h) tra due piste in direzioni opposte. L'Octavia con la livrea lucida è stata ora riportata al suo antico splendore, anche se dotata di ruote e pneumatici regolari in modo che potesse essere guidata sulla pista di Millbrook Proving Ground's, ovale di velocità a Bedford, Regno Unito. Il paracadute, però, è ancora al suo posto per ricordare a tutti che si tratta sempre di una Octavia molto speciale.