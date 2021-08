Pininfarina Miraggio, pavimenti e rivestimenti d'autore

Quando Battista 'Pinin' Farina fondò la sua carrozzeria con sede a Torino nel 1930 pochi avrebbero mai immaginato che il marchio con la 'f' blu in campo grigio e rosso sarebbe apparso su alcune delle più belle auto della storia, come le Alfa, le Ferrari e le Maserati. Ma nessuno, di sicuro, avrebbe ipotizzato di vedere questo iconico nome del design automobilistico legarsi al mondo dei rivestimenti in legno.

La diversificazione è da tempo di casa alla Pininfarina e nel tempo il saper fare e soprattutto il saper creare degli stilisti torinesi ha migliorato tanti oggetti e tanti prodotti legati al vivere quotidiano, comprese le abitazioni.

Ultimo esempio è la pluripremiate visione in ambito architetturale rappresentata dalle torri residenziali Cyrela di San Paolo. Ed è dal completamento di questa filosofia creativa che si espande ulteriormente la presenza di Pininfarina nelle case e negli uffici.

Lo fa attraverso una collaborazione con Corà, il più grande distributore di rivestimenti e pavimenti in legno, Pininfarina e Corà lanciano Miraggio una nuova collezione di pavimenti e rivestimenti che è pensata per passare senza soluzione di continuità dall'esterno all'interno.

La finalità è quella di sfumare i confini tra spazi esterni ed interni con complessi motivi geometrici - tipici degli stilemi della celebre 'carrozzeria' - che agendo come illusione ottica finisco per unire entrambe le aree.

Miraggio by Pininfarina prevede combinazioni quasi illimitate di legno in quattro diverse finiture di rovere europeo e ceramica con otto finiture, tra cui pietra e cemento minimale.

"Proprio come un miraggio, la collezione è stata ispirata da ornamenti naturali che potevano essere visti in modo diverso, come una superficie d'acqua con le scintillanti linee di taglio del parquet o come sabbia calda e morbida con un delicato disegno creato dal vento - spiega Alexandra Krivolapova, architetto e interior design in Pininfarina - è un design ispirato alla natura che crea una sensazione rilassante volta a ridurre lo stress imitando la sensazione di essere immersi nell'ambiente naturale".