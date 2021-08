Kia e Hyundai richiamano oltre 600.000 veicoli in Usa

Kia e Hyundai richiamano oltre 600.000 veicoli a causa di un problema di chiusura del bagagliaio. Lo rivela il sito Carscoops precisando che il richiamo interessa gli Usa e coinvolge 348.158 veicoli da Hyundai e 253.074 Kia. Le case automobilistiche sudcoreane hanno infatti determinato che ad alte temperature, potrebbe svilupparsi una crepa termica nel nottolino della serratura che può causare un mancato funzionamento dello sblocco di emergenza interno del bagagliaio. In pratica, i veicoli colpiti non sono conformi ai requisiti del Federal Motor Vehicle Safety Standard.

I veicoli interessati dal richiamo sono Hyundai Accent 2018-2020, Azera 2016-2017, Sonata 2017-2018 e Sonata Hybrid 2016-2018, e ancora la Kia Forte e Forte Koup 2016-2018 e la Rio 2018-2019. Tutti i proprietari dei veicoli interessati saranno avvisati per posta prioritaria con tutte le istruzioni per consegnare i loro veicoli ai concessionari locali per far sostituire il gruppo di chiusura del bagagliaio con uno nuovo. I concessionari saranno avvisati il 30 settembre, mentre i proprietari saranno avvisati tra il 5 e l'8 ottobre. I proprietari che avranno fatto risolvere il problema in autonomia, saranno risarciti.