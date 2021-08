Team Fordzilla, liveshow a Gamescom: in palio una Mach-E GT

Ford e il suo team di e-sports Team Fordzilla tornano a Gamescom per il quinto anno consecutivo con un liveshow durante l'evento che si svolgerà totalmente online.

L'evento del Team Fordzilla sarà trasmesso dal sito Ford di Colonia, a poca distanza dalla tradizionale location di Gamescom. Saranno anche presenti i capitani del Team Fordzilla provenienti da Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, con l’obiettivo di intrattenere e interagire con la community.

Gli spettatori avranno la possibilità di vincere una nuova Mustang Mach-E GT - il vincitore verrà annunciato entro la fine dell'ora – e potranno dare un'occhiata più da vicino al Gaming Transit "Vanzilla", progettato per il gioco inclusivo e essere i primi a scoprire le novità della Fordzilla Cup 2021.

Team Fordzilla annuncerà anche la seconda stagione del Team Fordzilla Project P1 , che fa seguito al progetto di successo del 2019 che ha visto la gaming community e una casa automobilistica per la prima volta lavorare insieme per sviluppare un’auto da corsa virtuale. Il prototipo virtuale è stato trasformato in un modello in scala reale e sarà presente allo show con alcune modifiche di gioco esclusive.

Il Virtual Gamescom 2021 inizierà il 25 agosto e terminerà venerdì 27 agosto.