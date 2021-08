Dodici nuove moto per la polizia municipale di Firenze

Nuove motociclette in dotazione al corpo della polizia municipale di Firenze: sono state presentata oggi 12 moto Yamaha Tracer, di cui nove appena consegnate e pronte per iniziare il servizio sulle strade cittadine. A oggi, spiega il Comune di Firenze, il parco mezzi della polizia municipale consiste in 71 auto con insegne e 51 senza (compresi due furgoni), 18 motoveicoli con insegne e tre senza, 10 ciclomotori, e 66 scooter con e senza insegne.

"Sono moto molto performanti con il motore euro 5 con ridotto impatto dal punto di vista dell'inquinamento - ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella -. Inoltre sono più leggere e possono offrire ai nostri agenti motociclisti mezzi più efficienti per svolgere la loro attività su tutto il territorio comunale: dal controllo del traffico alle sanzioni, dalla sicurezza urbana agli interventi di emergenza nel caso di incidenti o altre operazioni". "L'arrivo di queste moto è molto importante e si inserisce in un piano di rinnovo del parco mezzi della polizia municipale e dell'amministrazione - ha aggiunto l'assessore alla mobilitа e polizia municipale Stefano Giorgetti -. Queste moto permetteranno agli agenti di ridurre il tempo degli spostamenti oltre a garantire mezzi più moderni e adeguati a muoversi nel traffico cittadino". "L'arrivo di queste nuove moto - ha detto infine il comandante Giacomo Tinella - è finalizzato a potenziare l'Autoreparto impegnato principalmente nella attività collegate alla sicurezza stradale, al controllo del territorio e della viabilità cittadina".