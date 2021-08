Gran Premio Miami di F1, confermato da Stefano Domenicali

Anche se la data esatta verrà comunicata solo in autunno, nel 2022 si correrà per la prima volta a Miami un Gran Premio di Formula 1. La metropoli della Florida si affiancherà così nella storia del massimo campionato alle altre 10 città degli Stati Uniti (Austin; Indianapolis; Sebring, Riverside; Watkins Glen; Long Beach; Las Vegas; Detroit; Dallas e Phoenix) che sono state sede di un GP.

Mesi dopo aver annunciato che ci sarebbe stato finalmente un Gran Premio di Miami, il Ceo di Formula 1 Stefano Domenicali ha confermato - secondo quanto riporta Planet F1 - che, salvo ulteriori complicazioni legate alla pandemia, la gara si svolgerà nella prima metà di maggio e che la "domanda di biglietti è alta, anche se le vendite non sono ufficialmente iniziate".

E' interessante notare che l'ultima 'arrivata' nel calendario della Formula 1 non sarà un evento una tantum, ma verrà replicata fino al 2032 perché la Formula 1 ha stipulato un contratto di 10 anni con gli organizzatori. La gara si svolgerà su un nuovissimo impianto semipermanente costruito presso l'Hard Rock Stadium, sede dei Miami Dolphins della NFL.

Il circuito sarà lungo 5400 metri, sarà caratterizzato da belle curve e le velocità massime dovrebbero oscillare nella zona dei 320 km/h, secondo gli organizzatori. Non è ancora chiaro - secondo Planet F1 - se il nuovo evento di Miami sarà solo un'aggiunta al programma o se soppianterà una gara esistente come i Gran Premi di Turchia, Giappone o Brasile, che potrebbero essere tutti candidati per la sostituzione.