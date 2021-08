Scende il prezzo dei carburanti nell'ultima settimana. Secondo le ultime rilevazioni del ministero dello Sviluppo economico, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service si attesta a 1,656 euro, 1,25 centesimi in meno rispetto alla settimana precedente. Il gasolio è invece a 1,507 euro, con un calo di 2,23 centesimi.