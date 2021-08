Mercedes lascerà Mondiale di Formula E a fine 2022

La Mercedes si ritirerà dal campionato mondiale di Formula E, che ha appena vinto a Berlino domenica scorsa, alla fine della stagione 2022. "Come parte delle sue nuove direzioni strategiche, il marchio ha deciso di trasferire le sue risorse nell'ambito di un'elettrificazione accelerata della sua gamma volta a offrire tre piattaforme completamente elettriche che saranno lanciate nel 2025", ha annunciato la casa automobilistica tedesca in un comunicato stampa. "Di conseguenza, Mercedes trasferirà le risorse dedicate al mondiale di Formula E per utilizzare l'esperienza maturata nelle competizioni verso prodotti sviluppati in serie", aggiunge il marchio della Stella.

La Mercedes partecipa a questo campionato con una squadra ufficiale dalla stagione 2019/2020, e ha appena vinto i due titoli mondiali nella stagione 7: con i piloti grazie all'olandese Nyck de Vries e costruttori nelle ultime due gare a Berlino, sabato e domenica. La Mercedes è presente anche in Formula 1 dove ha vinto tutti i titoli piloti e costruttori dal 2014, in particolare grazie al britannico Lewis Hamilton, nelle monoposto con motore ibrido. "Il gruppo dedicherà le sue attività nel motorsport alla Formula 1, rafforzando lo status di questa disciplina come il miglior laboratorio per sviluppare e testare tecnologie sostenibili ed efficienti in futuro", ha aggiunto la casa tedesca.