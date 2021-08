Mustang Mach-E elettrizza il gala Starlite 2021 di Marbella

La Ford Mustag Mach-E ha elettrizzato la dodicesima edizione dello Starlite Gala, l'evento di beneficenza organizzato in Spagna. Partner d'eccezione Antonio Banderas che ha fatto il suo ingresso al gala di Marbella a favore della ONG Lágrimas y Favores al volante della full electric dell'Ovale Blu, ancora una volta come 'padrino' e rappresentante della collaborazione tra Ford e Starlite. Ford sostiene le ONG di Starlite attraverso il suo supporto al gala e al festival Tears and Favours, in un evento di danza eseguito da ballerini della Soho Theatre Company.

A rappresentare l'Ovale Blu c'erano Cristina del Rey e Antonio Chicote, della direzione comunicazione di Ford Spagna.

L'attore di Malaga ha sottolineato il forte legame di Ford con un evento di beneficenza come lo Starlite Gala fin dalla sua prima edizione, ha parlato dei suoi prossimi progetti e ha evidenziato come la campagna di solidarietà di Starlite sia servita a "contribuire con 53.000 euro alla realizzazione del materiale sanitario e a promuovere la ricerca sui respiratori", ha detto Antonio Banderas durante l'evento. Banderas ha speso anche qualche parola sulla mobilità del futuro sostenendo l'elettrificazione e ha ricordato al pubblico che "una solida rete di stazioni di ricarica è necessaria per consentire la mobilità elettrica".

Da parte sua, Cristina del Rey ha ricordato l'impegno di Ford per le cause benefiche, sia allo Starlite Gala fin dal suo inizio, sia nel lavoro quotidiano dell'azienda. "I dipendenti della Ford hanno la solidarietà nel loro DNA", ha detto.

Lo Starlite Gala è una serata dedicata alla filantropia che è nata nel 2010 per raccogliere fondi per cause benefiche e quest'anno celebra il suo dodicesimo anniversario. Ospitata da Antonio Banderas e Sandra García-Sanjuán, la cena di beneficenza più importante della Spagna riunisce star nazionali e internazionali, nonché personalità del mondo imprenditoriale, sociale e culturale, per sostenere vari progetti umanitari.

I fondi raccolti negli ultimi 11 anni, durante i quali Ford è stata partner di mobilità del gala, ammontano a più di due milioni di euro e sono stati destinati attraverso la Fondazione Starlite a 30.000 bambini e 150.000 famiglie.