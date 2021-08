Honda ricava 1,1 milioni di dollari da asta NSX Type S

Honda ha approfittato del grande palcoscenico della Monterey Car Week e del lancio dell'ultima serie speciale della NSX, la Type S - che celebra l'ultimo anno di produzione di con sole 350 unità di cui 300 destinate ai clienti statunitensi - per mettere all'asta, con il brand Acura usato in quel mercato, l'esemplare numero uno di questo 'gioiello' da collezionisti e destinare tutti i proventi a organizzazioni di beneficenza, tra cui il Center of Science and Industry (COSI) per sostenere l'educazione dei giovani negli Stati Uniti e aiutare a colmare il divario educativo per gl svantaggiati.

Il risultato è stato davvero soddisfacente, visto che la prima Acura NSX Type S con numero VIN #001, è stata venduta attraverso Mecum Auction per 1,1 milioni di dollari. L'auto è andata a Rick Hendrick, proprietario della Hendrick Motorsports e fondatore di Hendrick Automotive Group, che è così entrato in possesso di una NSX davvero unica.

Con il suo V6 biturbo e il sistema Sport Hybrid SH-AWD, la supercar in edizione limitata è la massima espressione dell'impegno di Honda-Acura per ottenere prestazioni e piacere di guida sportiva, forte della grande esperienza maturata con questo modello (grazie alla collaborazione con l'italiana JAS Motorsport ad Arluno (Milano), società che oltre all'assemblaggio di tutte le Acura/Honda GT3, fornisce parti e supporto tecnico ai team GT3 in Europa ed in Asia. Questo è il terzo modello Type S ad alte prestazioni introdotto quest'anno d Honda.

"Acura è orgogliosa di aiutare a ispirare la prossima generazione di designer, ingegneri e produttori americani attraverso l'espansione dell'istruzione Stem nelle comunità svantaggiate - ha commentato Jon Ikeda, vice resident e Acura brand officer - Speriamo di aiutare questi giovani studenti a scoprire le possibilità del proprio futuro, in particolare i bambini che non hanno avuto accesso sufficiente a questo tipo di programmi a causa del Covid e di altri fattori socio-economici".