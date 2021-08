Speed, in Alto Adige impegnate 24 pattuglie della Polstrada

La sezione polizia stradale di Bolzano ha partecipato, con 24 pattuglie, all'operazione "Speed", iniziativa europea di sensibilizzazione contro la guida oltre i limiti di velocità consentiti, sulle strade autostradali, statali e provinciali, organizzata da Roadpol (European Roads Policing Network).

Sino a Ferragosto, sono state pianificate ed attuate giornate di controlli che hanno visto impegnate le pattuglie della polizia stradale su tutte le strade e autostrade del Paese.

L'obiettivo dell'operazione è stato quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidenti stradali.

In ambito provinciale, le pattuglie della polizia stradale sono state impiegate sia sulla viabilità autostradale che ordinaria, per il controllo dei limiti di velocità da parte dei conducenti mediante l'utilizzo di tutte le apparecchiature speciali in dotazione. Le pattuglie hanno controllato in totale 132 veicoli ed elevato 90 contravvenzioni.