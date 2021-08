McLaren festeggia apertura del 100esimo concessionario

Dieci anni dopo aver inaugurato a Londra il primo concessionario al mondo, il costruttore britannico di supercar di lusso McLaren Automotive, annuncia che nell'anno in corso in Cina apriranno le porte al suo centesimo concessionario. Il primo concessionario di McLaren Automotive fu inaugurato nell'estate del 2011 e consentì a clienti e appassionati di scoprire la primissima supercar del marchio, la 12C.

Nel decennio che è appena passato McLaren ha continuato la sua crescita raggiungendo oltre 40 mercati a livello globale, un decennio contraddistinto da supercar di riferimento e apprezzate come la 720S e la pioniera 675LT - la prima delle McLaren Longtails moderne o la McLaren P1TM che fu la prima hybrid hypercar al mondo e la GT oltre a modelli ultra-esclusivi definiti Ultimate come la McLaren Senna, la Speedtail e la più recente Elva roadster.

Data la portata globale del marchio e in linea con l'ambizioso piano aziendale Horizon2030 del marchio, McLaren aprirà il suo centesimo rivenditore in Cina entro la fine dell'anno.

Sempre durante il primo decennio, McLaren ha aperto, nel 2018 nello Yorkshire il suo secondo stabilimento - il McLaren Composites Technology Centre (MCTC). L' MCTC innova e crea l'architettura in fibra di carbonio ultraleggera e compatta.

Realizzata per la nuova supercar hybrid di serie l'Artura, questa architettura supporta le ambizioni dell'azienda verso il mondo dell'elettrificazione per il prossimo decennio, continuando a focalizzarsi sulla riduzione del peso per mantenere e migliorare le caratteristiche che i clienti esigono da una McLaren.

"In soli 10 anni, unitamente alla nostra rete di rivenditori dedicata, siamo cresciuti dal nostro primo concessionario a Londra all'apertura del nostro centesimo rivenditore che sito in Cina entro la fine dell'anno, un mercato che è cresciuto in maniera esponenziale e ha conquistato molti appassionati. Data la portata globale della nostra azienda e le ambizioni che ci proiettano in questo secondo decennio, per McLaren si prospetta un periodo entusiasmante contraddistinto da molte innovazioni, che interesseranno il nostro brand ma anche in maniera più generale il mondo dell'automobile" ha sottolineando Mike Flewitt, ceo, McLaren Automotive.