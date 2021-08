Ioniq 5, la nuova era Hyundai raccontata in un podcast

Con il nuovo episodio del podcast 'Are We There Yet?' Hyundai racconta la sua futura era di mobilità. Per l'undicesima 'puntata' dal titolo "How Ioniq 5 marks a new era for Hyundai" (Come Ioniq 5 segna una nuova era per Hyundai), la conduttrice e presentatrice di motorsport e tecnologia Suzi Perry ha invitato Raf Van Nuffel, Product & Pricing director di Hyundai Europa, Yasin Savci, Senior Designer di Hyundai Europa, e Thomas Bürkle, Chief designer di Hyundai Europa, a parlare delle caratteristiche elettrificate, dei materiali sostenibili e del design futuristico di nuova Hyundai Ioniq 5.

Nell'undicesimo episodio, Van Nuffel ha messo in evidenza i vantaggi da cui possono trarre beneficio i clienti di Ioniq 5 - molti dei quali derivano dalla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai. La piattaforma dedicata alle EV consente un'autonomia di 481 chilometri, una tecnologia a 800V leader nel mercato per una ricarica ultraveloce e l'innovativa tecnologia Vehicle-to-Load (V2L).

Yasin Savci ha evidenziato poi come gli interni del crossover Hyundai a batteria siano ricchi di materiali sostenibili. Dai tessuti che contengono biomateriali alla plastica riciclata, la Ioniq 5 è una visione del futuro. Yasin menziona anche che Ioniq 5 può essere equipaggiata con tappetini realizzati in Econyl, un nylon rigenerato molto robusto realizzato interamente con rifiuti come le reti da pesca abbandonate.

Thomas Bürkle ha parlato invece di design. Grazie ai grandi passi fatti da Hyundai nella mobilità elettrica, l'azienda ha colto l'opportunità di segnare questa era con un design completamente nuovo. Bürkle descrive come il passo di tre metri, grazie all'E-GMP, dona al modello una silhouette unica e un aspetto audace. Per bilanciare un mondo carico di stimoli, Hyundai Ioniq 5 vanta un design puro e pulito.

Disponibile su Spotify, Apple, Google, Podcasts, Stitcher, Acast e altre piattaforme di streaming di podcast, l'undicesimo episodio è prodotto da Fresh Air Production.