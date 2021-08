Ford Bronco con hard top in plastica, richiamati in Usa

A poche settimane dall'inizio delle consegne del nuovo suv Bronco, Ford ha avviato in Usa una campagna di richiamo volontario per sostituire gli hard top in plastica colorata che equipaggiano i modelli 'full size' a 2 e 4 porte.

La Casa di Dearborn ha preso questa decisione, che causerà ulteriori ritardi alla produzione Bronco per il model year 2021, dopo che sono emersi una serie di problemi legati all'umidità e all'acqua (scolorimento, macchie e delaminazione) con alcuni degli esemplari consegnati finora.

Il processo di sostituzione dovrebbe iniziare a ottobre per i clienti che hanno già ricevuto un Bronco con questa opzione fornita dallo specialista tedesco Webasto. Ford ha precisato nella lettera inviata ai clienti che questo difetto ha solo conseguenze estetiche e nessun impatto sulla funzionalità o sulla sicurezza.