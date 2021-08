Officina abusiva a Torino, multe anche a proprietari auto

Un'officina di autoriparazioniabusiva al piano interrato di un condominio, in via Bollengo a Torino, è stata scoperta e messa sotto sequestro dalla polizia municipale. Gli agenti sono intervenuti in borghese dopo la segnalazione dei residenti e hanno notato un ampio locale dove erano state parcheggiate alcune vetture.

C'erano anche due persone di nazionalità marocchina che stavano lavorando a un motore. La polizia municipale ha irrogato multe per circa 5.300 euro, visto che l'officina - completa di attrezzature e pezzi di ricambio - era priva dei titoli previsti dalla normativa e dei requisiti in materia di sicurezza. Anche per i proprietari delle vetture si profila una multa di 86 euro per violazione delle norme che disciplinano le attività delle autoriparazioni.