Citroën Berlingo, multispazio modulare anche per 7 persone

Estate, tempo di viaggi a bordo della propria auto con la famiglia o gli amici di sempre. Relax e benessere a bordo è l'imperativo da rispettare per chi è alla ricerca di una vacanza da non dimenticare. Se poi a questo si aggiunge comfort, versatilità e modularità degli spazi interni, anche i percorsi più lunghi si trasformano in una passeggiata di salute.

Guarda le fotoCitroën Berlingo

Lo sa bene Citroën che, per soddisfare anche le richieste dei viaggiatori più esigenti, è disponibile sul mercato in due lunghezze, garantendo così accessibilità da 5 a 7 passeggeri e offrendo numerosi vani portaoggetti a bordo.

La terza generazione di un'icona che nel 1996 ha dato vita al segmento dei multispazio, viene offerto nelle 'taglie' M da 4,40 metri e XL da 4,75 metri. A questo si aggiungono un'ampia gamma di motorizzazioni performanti e soprattutto rispettose dell'ambiente e 18 tecnologie di assistenza alla guida al servizio del comfort e della sicurezza. La modularità è garantita dai tre sedili posteriori indipendenti (a seconda dell'allestimento) della stessa misura (in seconda fila) che offrono grande spazio per le ginocchia e si possono richiudere a scomparsa per ottenere un pianale piatto fino al sedile anteriore del passeggero, anch'esso richiudibile a scomparsa, per una lunghezza di carico che arriva a 2,70 m per la versione M e 3,05 m per la versione XL. In terza fila sono disponibili due sedili estraibili che nella versione XL sono regolabili longitudinalmente offrendo così la possibilità di scegliere se privilegiare l'abitabilità per i passeggeri o il volume del bagagliaio.

L'accesso al bagagliaio è facilitato grazie al lunotto posteriore apribile e oscurato, dotato di un'inedita tendina copri-bagagli a scomparsa a 2 posizioni, molto utile nelle fasi di carico o scarico.

I vani ergonomici e gli spazi utili sono stati al centro della progettazione sin dal principio, per offrire agli occupanti di Citroën Berlingo libertà di movimento e benessere a bordo. Citroën Berlingo dispone di 28 vani portaoggetti studiati per la vita di tutti i giorni per un totale di 186 litri di vani portaoggetti, che i clienti sicuramente apprezzeranno.

Il Modutop di nuova generazione offre 92 litri di spazio di contenimento, grazie a un allestimento intelligente, che comprende: un vano nel tetto, a cui si accede dai posti posteriori (seconda fila) o dal bagagliaio (lunotto posteriore apribile), di 60 l e 10 kg di capacità, un arco translucido diviso in scomparti, che corre sull'intera lunghezza e permette di vedere gli oggetti che contiene e di usare uno spazio che si riteneva inutilizzabile, un contenitore sopra alla prima fila.

Berlingo offre anche due cassettini portaoggetti, uno inferiore (aperto o chiuso, secondo la versione) per riporre una bottiglia da 0,75 l, e uno superiore, il Top Box.