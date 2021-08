All'autodromo di Imola ritorna l'Historic Minardi Day

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ospiterà il 28 e 29 agosto la 5/a edizione dell'Historic Minardi Day, la due giorni dedicata alla scuderia faentina che per anni ha gareggiato in Formula 1. Il cuore pulsante della kermesse saranno le monoposto storiche di Formula 1, ma non mancheranno le vetture propedeutiche di Formula 2, Formula 3, Gran Turismo e Prototipi per un viaggio nelle competizioni sportive lungo oltre 50 anni. Tifosi e appassionati avranno la possibilità di accedere, in sicurezza e nel rispetto delle norme anticovid, alle aree più esclusive del circuito di Imola vivendo da protagonisti la manifestazione, entrando nei box per vedere da vicino le monoposto e le vetture, incontrando piloti, tecnici e ingegneri. Tra le varie iniziative della manifestazione, per chi vorrà cimentarsi con la propria vettura sarà anche possibile scendere in pista in spazi dedicati al Truck Day. Tra le novità 2021 la presenza delle F1X3 Experience realizzate su due telai Jordan F1 - EJ13 e EJ14 - gestite dalla Alex Caffi Motorsport e portate in pista da Alex Caffi e Nicola Larini per un giro di pista per cui è ancora possibile prenotarsi.