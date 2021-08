Volkswagen: Porsche, utile semestre balza a 2,46 miliardi

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Porsche Automobil Holding ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con un utile di 2,46 miliardi di euro, contro i 329 milioni dell'analogo periodo del 2020. Un risultato, spiega la holding della famiglia Posche-Piech, dovuto a Volkswagen, che ha contribuito per 2,51 miliardi, a fronte di un precedente rosso di 291 milioni. La liquidità netta disponibile di Porsche è passata dai 563 milioni dello scorso 31 dicembre a 587 milioni.

Per l'intero esercizio Porsche ha alzato le stime sul proprio risultato tra i 3,4 e i 4,9 miliardi di euro, proprio sulla base delle stime di Volkswagen per l'intero esercizio. Porsche è la holding con cui la famiglia del fondatore Ferdinand Porsche controlla il 31,3% del gruppo Volkswagen con il 53,1% dei diritti di voto. (ANSA).