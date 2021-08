Peugeot Electric Experience, tour per scoprire la gamma green

Più di 27 milioni di utenti social raggiunti in un mese, 200mila interazioni, duemila visite in loco ed oltre mille test drive sulla gamma Lev Peugeot per un totale di 4mila chilometri complessivi e 4.200 kW di energia elettrica ricaricata.

Questi i numeri della Peugeot Electric Experience, evento itinerante che ha toccato 16 città italiane su un percorso di oltre 3.000 km da Milano fino a Bari.

Un mese e mezzo di attività, incentrate sul tema dell'elettrificazione con i veicoli elettrici e plug-in hybrid, affiancate da momenti istituzionali come la consegna delle prime 30 Peugeot e-208 alla Guardia di Finanza, per poi giungere alla tappa conclusiva con il brand ambassador, Stefano Accorsi, che ha presentato un monologo sul tema della mobilità a zero emissioni e che ha visto la partecipazione del ministro dello Sviluppo Economico e della presidente del Senato.

Il dg di Peugeot, Salvatore Internullo, ha puntato l'attenzione del pubblico sulla sostenibilità della mobilità, resa possibile dalle nuove tecnologie della gamma del Leone e colto l'occasione per approfondire il tema dell'elettrificazione della mobilità.