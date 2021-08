Opel Manta, ritorno di un'icona alle 24 del Nürburgring 2021

La Opel Manta da competizione è tornata al Nürburgring. Alla 49esima edizione della leggendaria 24 ore del Nürburgring, il team di Olaf Beckmann si è presentato in griglia con la Opel Manta. Questa auto classica partecipava alla più famosa competizione di endurance tedesca dal 1994, assumendo lo status di icona. Ormai ha superato il limite di età per la partecipazione ben 17 anni fa, ma la community dei suoi fan è riuscita a ottenere un'autorizzazione speciale per la Opel Manta da competizione, che è ancora valida.

In realtà la Opel Manta è sempre stata un'auto rally. Nei primi anni Novanta Kissling Motorsport, nota azienda specializzata nell'elaborazione di vetture Opel, la trasformò su incarico di Olaf Beckmann in un'auto da corsa per le prove di durata. Da allora il suo cuore pulsante è un motore quattro cilindri Opel da 1800 cc, a cui è stato modificato l'alesaggio per arrivare a due litri di cilindrata. La testata con 16 valvole proviene dalla Opel Kadett E GS1. Il motore aspirato eroga 255 CV.

Durante la 24 ore del 2019, il team si è reso conto del rispetto riservato a questa vettura dal paddock. A causa di un incidente, la gara era finita per la Opel Manta, ma il team voleva dimostrare agli appassionati di questa vettura classica che non avrebbero dovuto preoccuparsi per la sorte della loro amata. Così i meccanici la ripararono immediatamente in modo che potesse percorrere almeno un ultimo giro.

Nel 2020 il team di Beckmann è stato costretto a cancellare la partecipazione, per poi ritornare in pista nel 2021. La 49esima edizione è stata la più breve della storia, ridotta a causa della nebbia. Il team Beckmann, il più anziano in gara, se l'è cavata bene fino a quando la vettura non è rimasta coinvolta in un incidente che ha riguardato anche una Mercedes. A quel punto, il team su Opel Manta ha deciso per il ritiro nonostante la riparazione sarebbe stata piuttosto semplice. Ora si attende di capire cosa succederà il prossimo anno: i fan sono in attesa di rivedere la loro icona in pista.