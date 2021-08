FIA Motorsport Games, evento rimandato all'ottobre 2022

La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) ha comunicato l'annullamento dell'edizione 2021 deil'evento FIA Motorsport Games, organizzato in collaborazione con SRO Motorsports Group e pianificato sul Circuit Paul Ricard in Francia per il 30-31 ottobre di quest'anno. FIA sta lavorando ad progetto digitale per il 2021 in sostituzione di quello 'in presenza' rimandando al 2022.

"La decisione ampiamente attesa - si legge nella nota della FIA - arriva mentre le difficoltà di viaggio e logistiche proseguono a causa dell'impatto della pandemia di Covid 19 e dei provvedimenti presi globalmente per affrontarla. Barriere, queste, che avrebbero inevitabilmente ridotto il numero di partecipanti nel 2021 compromettendo lo spirito universale in cui sono stati istituiti i FIA Motorsport Games".

Per il momento la seconda edizione di questo grande evento è stata inserita nel calendario FIA per il 29-30 ottobre 2022. "Questo rinvio è una decisione inevitabile considerando le difficoltà di viaggio che il mondo sta ancora attraversando - ha commentato Jean Todt, presidente FIA - i nostri Motorsport Games sono un'opportunità eccezionale per l'intera famiglia delle competizioni automobilistiche per riunirsi e condividere la passione che tutti abbiamo per questo sport".

Come era previsto nel programma per l'edizione 2021, appena annullata, i FIA Motorsport Games avrebbero dovuto comprendere gare di queste specialità: Cross Car Junior e Senior, Digital Race, Drifting, Endurance, Formula 4, GT, GT Sprint, Rally Storico, Rally Storico Regolarità, Karting Endurance, Karting Slalom, Karting Sprint Senior e Junior, Rally 2, Rally 4 e Touring Car.