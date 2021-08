Ponzi 'veste' Ducati Multistrada V4S per Visit Romagna

L'artista internazionale Emiliano Ponzi "veste" la nuova Multistrada V4S di Ducati che sarà protagonista e ambasciatrice del progetto con cui Visit Romagna promuoverà 'Romagna Motorcycle', una serie di iniziative sul mototurismo nella Motor Valley emiliano-romagnola. La nuova livrea è stata svelata durante 'Al Meni' in corso a Rimini.

Il progetto Romagna Motorcycle è rivolto al mondo dei motociclisti per favorire e sviluppare il mototurismo nei territori romagnoli. Dall'autunno sulle pagine web di visitromagna.it notizie e dritte far scoprire itinerari inediti e suggestivi. Ambasciatrice di questo viaggio la nuova Ducati Multistrada V4S nella nuova veste ideata dal visual artist Emiliano Ponzi. "Questa è la Romagna che ho deciso di rappresentare sulla nuova Ducati Multistrada V4S - ha detto l'artista - La sua terra, i suoi cieli e il suo mare visti come frammenti veloci che si incontrano in sella alla moto, attraversando strade che portano in luoghi sempre diversi e pieni di meraviglia".