Eredità Bardinon, vendita GTO Gioconda delle Ferrari legale

La GTO del 1964 - definita la Gioconda delle Ferrari - il gioiello della collezione dello scomparso Pierre Bardinon e che era al centro di una vertenza successoria da 44 milioni di euro potrà restare al suo facoltoso acquirente di Taiwan (l'ha pagata 40,8 milioni di euro) ma uno degli eredi, il figlio Patrick Bardinon, dovrà appunto re-immettere nella successione la citata somma di 44 milioni, che comprende il valore dell'auto, gli interessi e spese accessorie. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione francese che ha definitivamente stabilito. come riporta AFP, che il ricavato dalla vendita della Gioconda della Ferrari, effettuata nel 2014, deve essere condiviso tra gli eredi Bardinon. "È per suo padre e con l'obiettivo di far trionfare la rettitudine e la giustizia che la signora Anne Bardinon ha condotto questa battaglia legale durata sette anni", ha detto Julien Dami Le Coz, avvocato della figlia di Pierre.

Nel 2014 Patrick Bardinon, uno degli eredi di Pierre Bardinon - ricco industriale e proprietario del Mas du Clos (una tenuta completata da un vero circuito automobilistico privato) poco lontano da Limoges e della più grande collezione di Ferrari d'epoca al mondo - era stato denunciato e perseguito per "violazione di fiducia" da Anne e Jean-François Bardinon che accusavano il fratello di essersi appropriato fraudolentemente di questa vettura alla morte del padre.

Inizialmente, il 7 marzo 2019, il tribunale correzionale di Guéret aveva assolto Patrick Bardinon ma la Corte d'Appello di Limoges, al contrario, lo ha condannato l'8 gennaio 2020 a pagare più di 52 milioni di euro nella successione, decisione ora confermata in Cassazione. Negli Anni '70, l'industriale Pierre Bardinon possedeva una sessantina di Ferrari, alcune acquistate come rottami.

La GTO 250, prodotta in soli tre esemplari nel 1964 (su 39 in totale) e gioiello del suo museo privato in Creuse, era stata acquistata nel 1978 per 700 dollari. La Gioconda delle Ferrari non è però la più cara della serie GTO: nel 2018 il miliardario americano David McNeil per un esemplare del 1963 ha sborsato 80 milioni di dollari, il record assoluto.