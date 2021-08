Mini: alla IAA di Monaco tra mobilità urbana e sostenibilità

Mobilità urbana, sostenibilità e cosmopolitismo i temi portanti della presenza di Mini alla IAA di Monaco. All'International Motor Show (IAA) 2021, che si terrà per la prima volta a Monaco di Baviera, sede anche del BMW Group, per il marchio sarà l'occasione anche per dare vita ad un forum di conferenze e dibattiti sul futuro del trasporto individuale e della convivenza nei centri urbani. Il motto '#BIGLOVE' scelto da Mini si riferisce sia alla protezione del clima e dell'ambiente che ai rapporti interpersonali. Di conseguenza, l'assunzione di responsabilità per la protezione delle fondamenta della vita incontra la cooperazione cosmopolita e non discriminatoria della comunità mondiale Mini.

In occasione della IAA Mobility 2021, Mini stimolerà il dialogo con il pubblico attraverso vari format e in diversi luoghi della capitale bavarese. Al Summit al centro espositivo di Monaco, il focus sarà sui temi dell'elettrificazione e della digitalizzazione. L'Open Space sulla Max-Joseph-Platz nel centro della città farà invece da palcoscenico ai nuovi concept di mobilità per il trasporto urbano. Il Mini Brand Hub, il Padiglione MINI sulla Lenbachplatz, offrirà un luogo di incontro in un'atmosfera informale.

L'esposizione al BMW Welt mostrerà l'intera gamma di modelli del marchio britannico e le varie sedi della IAA Mobility 2021 saranno collegate tramite la Blue Lane, che attraverserà la città e offrirà ai visitatori la possibilità di sperimentare il divertimento di guida senza emissioni a livello locale a bordo della Mini Cooper SE completamente elettrica (consumo di potenza combinato: 17,6-15,2 kWh/100 km secondo WLTP, 16,9-14,9 kWh/100 km secondo NEDC). Un servizio di streaming online trasmetterà anche gli highlights della IAA Mobility 2021 in digitale in tutto il mondo, sia dal vivo che sottoforma di registrazioni.