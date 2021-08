Bmw: torna in utile per 4,7miliardi nel semestre

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Bmw ritrova l'utile nel semestre con un risultato netto positivo per 4,7 miliardi di euro a fronte di una precedente perdita di 212 milioni. In forte crescita l'utile operativo a 8,03 miliardi, contro i precedenti 709 milioni, mentre i ricavi sono saliti del 28,1% a 55,36 miliardi. Per l'intero esercizio il Gruppo si aspetta una "crescita significativa" del risultato prima delle imposte, pur con una "intensificazione in corso della situazione internazionale dei semiconduttori", destinata, secondo Bmw, a "rimanere tesa nella seconda metà dell'anno". (ANSA).