Ferrari: nel trimestre raddoppiate consegne e ricavi

(ANSA) - TORINO, 02 AGO - La Ferrari ha consegnato nel secondo trimestre 2021 2.685 auto, quasi il doppio rispetto all'anno precedente e in crescita dello 0,5% rispetto alo stesso periodo del 2019. I ricavi netti del periodo sono pari a 1.035 milioni, quasi raddoppiati rispetto all'anno precedente e in aumento del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L'utile netto è pari a 206 milioni (197 milioni al 30 giugno 12019).

"Questo eccellente secondo trimestre conferma la forza di Ferrari e del suo modello di business senza eguali - commenta il presidente John Elkann -. Ogni Ferrari che presentiamo definisce nuovi standard di innovazione, bellezza e unicità, le fondamenta del vero lusso. Con l'avvicinarsi del nostro 75esimo anniversario l'anno prossimo, le nostre opportunità non sono mai state più vaste e ampie". (ANSA).