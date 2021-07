Land Rover Defender, Hard Top con i lavoratori 'estremi'

Il DNA della nuova Land Rover Defender in aiuto dove serve. Il fuoristrada britacchico, anche nella sua nuova versione, è infatti impegnato in numerosi progetti di solidarietà, in missioni di aiuto verso popolazioni in difficoltà e utilizzata in caso di calamità naturali, dove si rende necessario raggiungere luoghi inaccessibili per altri mezzi. In particolare, a soddisfare nel necessità di carico e 'flessibilità' è la variante Hard Top di Defender, la cui storica denominazione è stata riportata di diritto nella famiglia delle 4x4 Land Rover.

Il nome Hard Top risale al 1950, quando il lancio degli Hard Top smontabili assicurò alle prime Serie Land Rover una maggiore sicurezza e protezione dalle intemperie. Le nuove Defender Hard Top riprendono questo elemento con il tetto fisso di metallo e il profilo dell'iconico originale. Questa versione identifica la più robusta e pratica della gamma, grazie alla sua flessibilità di allestimento e di personalizzazione. Nella Hard Top, le capacità all-terrain si coniugano alla connettività del ventunesimo secolo, offrendo ai professionisti una combinazione di spazio, praticità e comfort. Da queste premesse è nato il 'Progetto Defender forWorks', che attraverso la realizzazione e personalizzazione di esempari unici, rafforza il rapporto con i partner a bordo dell'iniziativa.

Il Progetto Defender forWorks è stato sviluppato con lo scopo di esaltare le affinità di valori con alcuni partner del brand, operanti in ambiti professionali diversi. Con la cabina di guida separata dal piano di carico e le altre caratteristiche della Defender tradizionale, offre spaziosità, capacità di guida on-road e off-road, performance elevate di carico e di personalizzazione per gli usi più specialistici. Diverse le partenership già attivate, come quelle con Croce Rossa Italiana, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Per rappresentare anche il carattere lifestyle della Defender Hard Top, non mancano nemmeno le collaborazioni con Ferretti Group, Birra Baladin, Callaway Golf, DJI e Busnelli Corporate.