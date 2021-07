Aspi: lavori in Toscana, investimenti per 3,8 miliardi euro

Entro l'anno in Toscana verranno conclusi i lavori per la realizzazione della Galleria Santa Lucia, della Galleria Boscaccio, del viadotto Marinella e del viadotto Baccheraia che consentiranno l'apertura al transito del tratto a nord, tra Barberino di Mugello e Calenzano (Firenze), rendendo possibile il transito a tre corsie verso sud. E' quanto rende noto Autostrade per l'Italia, ricordando che nel proprio Piano strategico di trasformazione sono previsti 3,8 miliardi di euro complessivi di investimenti in regione.

"Tra i progetti di Aspi sul territorio - si legge in una nota - nel Piano industriale condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è previsto inoltre il potenziamento della A11 e del nodo di Peretola. Le attività di Autostrade per l'Italia prevedono infine lo sviluppo di interventi a favore del territorio con la realizzazione di opere concertate con gli enti locali, oltre a una attenta riqualifica paesaggistica e misure sulla sostenibilità ambientale in corso di valutazione con il concedente".