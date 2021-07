Ford, panchina motorizzata vince contest su Smart Mobility

Una panchina motorizzata denominata Tod, ovvero 'talk or drive' (chiacchiera o viaggia).

L'invenzione arriva dagli studenti di design Corentin Janel e Guillaume Innocenti che hanno dato vita a questa idea che, secondo loro, meglio rappresenta le nuove sfide di mobilità del futuro.

Il concept ha vinto il premio Ford Fund Smart Mobility Challenge e gli autori del progetto riceveranno 12.500 sterline (14.600 euro) per trasformarlo in realtà. Gli studenti che hanno partecipato al concorso, organizzato nel Regno Unito da Ford Fund (la fondazione filantropica dell'Ovale Blu) in collaborazione con il Royal College of Art, hanno proposto soluzioni per una mobilità urbana sostenibile che potessero rappresentare un vantaggio anche per la comunità.

"La panchina motorizzata è un ottimo esempio di come il design possa contribuire a cambiare il tessuto cittadino: è divertente, comoda e multifunzione - ha dichiarato Amko Leenarts, Director of Design, Ford Europe - È un'idea intelligente per integrare la mobilità nel contesto urbano, che incoraggia le persone a interagire tra loro e consente di vivere la città in un modo completamente nuovo".

"Tod" è un sistema adattabile che prevede una modalità statica e una modalità mobile. Nella modalità statica è una panchina estensibile a tre posti. È, inoltre, possibile aggiungere facilmente accessori come sedie e sedute angolari, utilizzando una serie di kit ad aggancio rapido, nonché collegare due panchine con un piano quadrato per creare un tavolo da picnic.

Nella modalità mobile, l'ibrido tra scooter e panchina è in grado di accogliere due persone, permettendo loro di spostarsi a una velocità massima di 20 km/h. Un vano chiuso posto al centro della panchina può essere utilizzato per riporre eventuali bagagli, mentre le bande elastiche ai lati consentono di trasportare oggetti lunghi o corti. Gli utenti possono individuare e prenotare la panchina-scooter utilizzando un'apposita app.

"Abbiamo voluto creare un servizio pubblico in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti che vivono i contesti urbani. Dopo la vittoria al concorso, abbiamo ancora più fiducia nel nostro progetto e potremo costruire un prototipo per trasformare la nostra idea in realtà. Lavorando su un prototipo in scala 1:1 potremo comprendere appieno le caratteristiche del progetto e allo stesso tempo riflettere sui materiali, il processo di fabbricazione e l'esperienza degli utenti" hanno affermato i progettisti Janel e Innocenti.

Ford Fund ha, inoltre, assegnato un premio da 5.000 sterline (5.840 euro) a "Cardiac Patrol", una potenziale soluzione per dotare i veicoli privati di defibrillatore esterno di emergenza, e a "Communi-T", un veicolo interattivo che potrebbe aiutare i senzatetto e altre persone indigenti.