Ztl Palermo: nuovo sistema in centro storico da 1 agosto

Dal 1° agosto comincerà la fase dipre-esercizio del nuovo sistema di controllo ai varchi della Ztl centrale. Saranno 31 varchi elettronici che presidieranno la limitazione del traffico veicolare privato all'interno del Centro storico, così come previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti. Dal 1° settembre, dopo il mese di prova previsto per legge, le telecamere svolgeranno la regolare funzione sanzionatoria, oltre che di monitoraggio dell'andamento della circolazione veicolare. "Tra qualche giorno - dice l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania - si potrà dichiarare conclusa la lunga istruttoria che ha istituito la Ztl Centrale. Il completamento del sistema di controllo ai varchi della Ztl consentirà una migliore attività di limitazione della circolazione privata, con grande beneficio per la mobilità urbana, per la qualità dell'aria e per la tutela della salute delle cittadini e dei cittadini di Palermo." "Il Centro storico, certamente - afferma il sindaco, Leoluca Orlando - avrà grandi benefici dalla capillare distribuzione delle telecamere che contribuiranno a limitare la pressione veicolare e a garantire una migliore fruizione turistica della città. Inoltre, la presenza delle telecamere lungo il confine del Centro storico potrebbe svolgere una funzione impropria: quella di intercettare i veicoli carichi di rifiuti ingombranti che, puntualmente, vengono abbandonati in prossimità dei nostri monumenti."