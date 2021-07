Anas sceglie Sap per gestire rete, 9.500 progetti per 80 mld

Un'innovativa tecnologia per tenere sotto controllo e monitorata l'intera filiera degli investimenti: Anas (Gruppo FS Italiane) ha scelto le soluzioni informatiche SAP Portfolio and Project Management (SAP PPM) per gestire l'intera rete stradale nazionale, dalla progettazione e costruzione di nuove infrastrutture al piano degli interventi di manutenzione, che attualmente permette ad ANAS la gestione di quasi 9.500 progetti - tra nuovi ed ereditati con la migrazione al nuovo sistema - per un valore di circa 80 miliardi di euro.

"Il settore del trasporto sta vivendo un cambio epocale, direi un cambio di paradigma, l'innovazione e l'infrastruttura tecnologica sono il punto di convergenza di servizi a valore aggiunto da offrire all'utenza. In tale contesto ANAS, in linea con le iniziative strategiche del Gruppo FS, si sta focalizzando su iniziative ad alto valore per il Paese, che si fondano sulla "centralità degli asset" gestiti (strade, ponti, viadotti e gallerie)", afferma il CIO di ANAS Mauro Giancaspro. "In tale contesto ANAS ha ritenuto necessario individuare una soluzione all'avanguardia, rappresentando una delle prime realtà in Italia, ed affidando ad un partner universalmente riconosciuto l'implementazione di SAP Portfolio and Project Management (SAP PPM)". "Quello di ANAS è stato uno dei primi progetti di PPM di questa importanza in Italia, diventando subito una best practice a livello nazionale e attirando l'attenzione di diversi enti e istituzioni della Pubblica Amministrazione centrale e locale che hanno voluto studiare e approfondire caratteristiche e peculiarità per valutarne l'adozione presso le proprie strutture", sottolinea Enzo Pagliaroli, Services and Public Sector Sales Director di SAP Italia, sottolineando tra i benefici del sistema "la massima trasparenza e tracciabilità di ogni passaggio e fase progettuale".