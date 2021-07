Tesla, in abbonamento mensile funzione FSD di guida autonoma

Tesla rende disponibile la funzione di guida autonoma completa con un abbonamento mensile da 199 dollari. La costosa funzione elettronica di assistenza alla guida 'Full Self-Driving' (FSD) viene introdotta come un abbonamento mensile di 199 dollari per le auto dotate di Autopilot di base e 99 dollari per quelle con Autopilot avanzato. L'abbonamento, stando a quanto si legge su MotorAuthority - non è vincolante e può essere annullato in qualsiasi momento.

L'abbonamento è utilizzabile per le Tesla dotate di almeno la versione 3.0 del FSD, che è stato introdotto a metà 2019.

I proprietari di quelle auto che adottano il sistema precedente possono pagare 1.500 dollari per passare all'hardware più recente. Tutte le Tesla sono dotate di serie di Autopilot, che offre alcune caratteristiche di assistenza alla guida semi-autonoma che sono ormai comuni in molte nuove auto, come il cruise control adattivo e l'assistente di mantenimento della corsia.

FSD aggiunge funzionalità più avanzate ad Autopilot, compresa la capacità di sorpassare automaticamente i veicoli più lenti sulle autostrade, reagire automaticamente ai semafori e ai segnali di stop e gestire alcune situazioni di parcheggio.

Sia l'Autopilot standard che la versione con FSD hanno bisogno di monitoraggio in ogni momento, rendendo la persona al volante in definitiva responsabile: di conseguenza, si classificano al livello 2 sulla scala SAE della capacità di guida autonoma.